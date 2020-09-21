اليوم السابع
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خالد صلاح
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المبعوث الأمريكى يدعو أطراف مفاوضات السلام بأفغانستان للحد من العنف

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 07:37 ص
المبعوث الأمريكى يدعو أطراف مفاوضات السلام بأفغانستان للحد من العنف الممثل الأمريكي الخاص للمصالحة بأفغانستان زلماي خليل زاد
أ ش أ

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أعرب الممثل الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد عن "أسفه" إزاء تصعيد الحرب في جميع أنحاء البلاد، ودعا جميع الأطراف إلى الحد من العنف في أفغانستان وسط مفاوضات السلام الجارية.

وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الاثنين أنه بينما تصاعدت التهديدات الأمنية والعنف في جميع أنحاء البلاد مؤخرا، دعا خليل زاد "جميع الأطراف" في المفاوضات إلى الحد من العنف.
وقال - في تغريدة - "على مدى الأيام القليلة الماضية، كان هناك ارتفاع واضح في أعمال العنف في أفغانستان. هذا التصعيد مؤسف لأن الأفغان، بمن فيهم العديد من المدنيين، يفقدون حياتهم".
وأضاف: "بالنظر إلى الانطلاق الأخير لمفاوضات السلام في أفغانستان، من الضروري أن تقلل جميع الأطراف العنف بشكل كبير".


أفغانستان

طالبان

زلماى خليل زاد

العنف فى أفغانستان

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