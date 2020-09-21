الصحة العالمية تؤيد اختبار الأدوية العشبية الإفريقية ضد فيروس كورونا

كتبت هند عادل

صادقت منظمة الصحة العالمية على بروتوكول لاختبار الأدوية العشبية الإفريقية كعلاجات محتملة لفيروس كورونا والأوبئة الأخرى،حيث أثار COVID-19 مسألة استخدام الأدوية التقليدية لمكافحة الأمراض المعاصرة ، جاء ذلك بعد أشهر من محاولة من رئيس مدغشقر للترويج لمشروب يعتمد على نبات الشيح، وهو نبات أثبت فعاليته في علاج الملاريا ، والذي قوبل بازدراء واسع النطاق حينها.

ووفقا لتقرير لصحيفة sciencealert أقر خبراء منظمة الصحة العالمية وزملاؤهم من منظمتين أخريين "بروتوكولًا للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للأدوية العشبية لـ COVID-19 بالإضافة إلى ميثاق واختصاصات لإنشاء مجلس مراقبة البيانات والسلامة للأدوية العشبية السريرية".

وأشارت إلى أن "التجارب السريرية للمرحلة الثالثة محورية في التقييم الكامل لسلامة وفعالية منتج طبي جديد"، ونقل عن بروسبر توموسيمى، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ، قوله: "إذا تبين أن أحد منتجات الطب التقليدي آمن وفعال ومضمون الجودة ، فإن منظمة الصحة العالمية ستوصي به من أجل تصنيع محلي سريع المسار وواسع النطاق".

شركاء منظمة الصحة العالمية هم المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومفوضية الاتحاد الإفريقي للشئون الاجتماعية، وقال توموسيمي: "إن ظهور فيروس كورونا ، مثل تفشي فيروس إيبولا في غرب إفريقيا ، قد سلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز النظم الصحية وبرامج البحث والتطوير المتسارعة ، بما في ذلك الأدوية التقليدية.

لم يشر توموسيمى على وجه التحديد إلى مشروب مدغشقر COVID-Organics ، المعروف أيضًا باسم CVO ، والذي وصفه الرئيس أندري راجولينا كعلاج للفيروس، تم توزيعه على نطاق واسع في مدغشقر وبيعه في العديد من البلدان الأخرى ، وخاصة في إفريقيا.