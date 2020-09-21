الشرقية تحقق المركز الأول فى تنفيذ الحملات الصحية

الشرقية - إيمان مهنى

نقلت الدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة والسكان، شكر الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لمديرية الشرقية بقيادة الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل الوزارة، للجهود المبذولة بالمبادرات الرئاسية والحملات القومية التى يتم تنفيذها بالمحافظة، ووصولها للمركز الأول حتى الآن على مستوى الجمهورية فى تغطية الصحية للمواطنين بالمحافظة، وذلك مقارنة بباقى المحافظات.

جاء ذلك أثناء زيارة الدكتورة هناء سرور لمحافظة الشرقية، يرافقها الدكتور سمير الدميرى مدير المكتب الفنى لرئيس القطاع، فى زيارة إشرافية للمحافظة، حيث استقبل وكيل الوزارة بمكتبه صباح اليوم مساعد الوزيرة، وتمت مناقشة خطة العمل بالإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وتم استعراض الموقف الصحى الحالى، وسير العمل بالمبادرات الرئاسية والحملات القومية بالمحافظة.

وقام وكيل الوزارة ومساعدة الوزير بعقد اجتماع مع مديرى الإدارات الصحية بالمحافظة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قدمت خلاله رئيس القطاع الشكر لجميع مديرى الإدارات الصحية والعاملين بها، على الجهود المخلصة المبذولة والعطاء المستمر لخدمة المواطنين بالمحافظة، مطالباهم بالمزيد من الجهد لتحقيق أهداف المبادرة وتحسين مستوى أداء الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، كما أوضحت بأن هذه الزيارة تهدف إلى تحسين الأداء الإشرافى وتحسين مستوى أداء الخدمة الطبية، والوقوف على أى سلبيات، ومعالجة أى قصور من شأنها تحسين الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وقدم الدكتور هشام مسعود جزيل شكره لوزيرة الصحة والسكان على الدعم المعنوى المستمر للمنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، وخاصة محافظة الشرقية، مؤكداً بأنه يجب استثمار هذا الدعم من أجل النهوض بالقطاع الصحى بالمحافظة، والذى ينعكس على أداء الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتقديم أفضل خدمة ممكنة لهم، كما قام باستعراض خطة المديرية فى الإشراف والمتابعة على وحدات الرعاية الصحية الأساسية والمستشفيات بالمحافظة، وتقييم أداء العمل بكل إدارة صحية والوقوف على نقاط الضعف والقوة، للوصول إلى أفضل خدمة صحية ممكنة للمواطنين.

كما قامت مساعد الوزيرة ووكيل الوزارة بزيارة للفرق الطبية للمبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للإعتلال الكلوى، وفرق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدى، وذلك بمكتب صحة ثان الزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل بهذه المبادرات، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وحرصت الدكتورة هناء على الاستماع إلى متلقى الخدمة من السيدات والرجال، والذين أثنوا على الخدمات الصحية المقدمة لهم، من خلال هذه المبادرات والحملات، والجهود التى تبذلها الدولة للحفاظ على صحتهم، كما أثنت مساعد الوزيرة على أداء الفرق الطبية والعاملين بمكتب الصحة، مقدمة لهم الشكر أيضاً على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.