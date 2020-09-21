الرئيس الأمريكي يتعهد بترشيح قاض جديد للمحكمة العليا الجمعة أو السبت

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: يجب سيطرة أوراكل و وولمارت على "تيك توك" حتى نمرر الصفقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضاف دونالد ترامب: سأرشح الجمعة أو السبت قاضيا جديدا للمحكمة العليا، موضحا أن اختيار قاض جديد بالمحكمة العليا يجب أن يتم قبل الانتخابات.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يؤيد من حيث المبدأ اتفاقا يسمح لتطبيق تيك توك بمواصلة العمل في الولايات المتحدة، حتى وإن بدا ذلك على النقيض من أمر تنفيذي وقعه في السابق حتى تبيع شركة بايت دانس الصينية تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة.

وكانت بايت دانس تسابق الزمن لتفادي الإجراءات ضد تيك توك، بعد أن قالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة إنها ستمنع أي تنزيل أو تحديث جديد للتطبيق اعتبارا من اليوم الأحد. وكان مسؤولون أمريكيون قد عبروا عن قلقهم من نقل البيانات الشخصية لمستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة، وعددهم يصل إلى مئة مليون شخص، إلى حكومة الحزب الشيوعي الصيني.