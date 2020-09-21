الدكتورة ياسمين الكاشف أفضل مرشد أكاديمى بالجامعات الحكومية والخاصة 2020

فى إطار تميز جامعة مصر وفوز قياداتها بمسابقات على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة، وفى ظل دعم وتشجيع خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، للشباب والعمل على إطلاق فكر ريادة الأعمال داخل الجامعة تمكنت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام الجامعة من الفوز والحصول على لقب أفضل مرشد أكاديمى ضمن مسابقة منظمة ايناكتس مصر.

وفازت الدكتور ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومديرة العلاقات الدولية بالجامعة، بلقب أفضل «مرشد أكاديمى Academic Advisor على مستوى 56 جامعة حكومية وخاصة من قبل منظمة «ايناكتس» مصر.

جاء ذلك تزامنا مع حصول فريق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الطلابى على المركز الثالث على مستوى 56 جامعة حكومية وخاصة، وحصد المركز الأول على مستوى الجامعات الخاصة فى مسابقة «ايناكتس» مصر على مستوى الجمهورية.

وصرحت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن جامعة شاركت فى فعاليات مسابقة ايناكتس مصر، بفريق طلابى من الجامعة يتميز بالقدرة على العمل الجامعى، وضرب مثالا متميزا فى الريادة والتفوق والإبداع والقدرة على المنافسة الشريفة والعمل الجماعى الناجح.

وأكدت الكاشف، على أن أساليب التعليم الذكى والمتطورة أثمرت فى خلق جيل جديد قادر على الابتكار والمنافسة بقوة وبفكر خارج الصندوق وهو ما أسهم فى حصولهم على المركز الثالث على مستوى جامعات الجمهورية، والأول على مستوى الجامعات الخاصة.

وأضافت أمين عام مجلس الأمناء ومديرة العلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومنسق عام التربية العسكرية بالجامعة، أن الجامعة دائمة الحضور فى المحافل والمسابقات الدولية وتحس طلابها على المشاركة الايجابية والفعالة بها وذلك وفق توجيه خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وهنأ رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا خالد الطوخى الدكتورة ياسمين الكاشف، بعد حصولها على لقب أفضل مرشد أكاديمى، وهو انجاز يؤكد أن كوادر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قادرون على انتزاع المزيد من النجاح وسط حالة تنافسية عالية مع عدد من الجامعات المصرية.