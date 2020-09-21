"البترول" توضح أهمية منظمة غاز شرق المتوسط فى تبادل المعلومات بين الدول

كتب أحمد عبد الرحمن

قال حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إنه سيجرى غدا توقيع ميثاق لتحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية مقرها القاهرة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن الهدف من المنظمة استغلال منطقة شرق المتوسط الواعدة، مشيراً إلى أنه من الوارد انضمام دول جديدة إلى منظمة غاز شرق المتوسط.

وأشار المتحدث باسم وزارة البترول إلى أن منظمة غاز شرق المتوسط ستساهم في تبادل المعلومات والتكنولوجيا والبنية التحتية بين الدول.

وذكر المتحدث باسم وزارة البترول أنه تم اكتشاف غاز جديد في منطقة النورس الكبرى بالبحر المتوسط في مصر، مضيفا أن لدينا أكثر من 50 شركة لديه استثمارات في مجال البترول في مصر.

ويوقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ووزراء منتدى غاز شرق المتوسط، غدا الثلاثاء، ميثاق تحويل المنتدى إلى منظمة إقليمية مقرها القاهرة.

وكانت مصر قد بادرت بدعوة وزراء الطاقة بدول شرق المتوسط وتضم قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين إلى جانب مصر وكذلك ممثلى الاتحاد الأوروبى لأول اجتماع وزاري في القاهرة في منتصف يناير 2019 صدر عنه إعلان مشترك من وزراء الدول السبع عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط واختيار القاهرة مقراً له، وتضمن إعلانه التأسيسى اعتزام وزراء الطاقة من الدول المشاركة إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) بهدف تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادىء القانون الدولى، وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطياتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم.