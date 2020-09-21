افتتاح مسجد التقوى بقرية الإسماعيلية فى المنيا الجمعة المقبلة

المنيا - حسن عبد الغفار

يفتتح الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا مسجد التقوى أو كما يطلق عليه مسجد الوحدة الوطنية بقرية الإسماعيلية التابعة لمركز المنيا والذى تم بنائه بالجهود الذاتية حيث تبلغ مساحة المسجد 400 متر وسوف يتم افتتاحه الجمعة القادمة.

وقال العمدة إبراهيم غنوم عمدة قرية الإسماعيلية، إن القرية تمتاز بالحس الوطنى المتميز حيث يتشارك الجميع فى كل شىء يخدم أبناء القرية، وذلك ضمن خطة الوزارة فى افتتاح المساجد الجديدة على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن الجميع داخل القرية حريص على القيام بواجبه تجاه أى عمل خدمى يخدم مواطنى القرية بل يكونوا فى أشد الحرص على الانتهاء منه، مشيرا إلى أن القرية دائما تضرب المثل فى التعاون والمشاركة بين أبنائها.

يذكر أن مديرية الأوقاف تشهد على مدار هذا العام افتتاح 29 مسجدا وأعمال صيانه لـ42 مسجد على مستوى مراكز محافظة المنيا.