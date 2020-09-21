أهالى إطسا بالفيوم يضعون أكاليل زهور على نُصب الشهداء ردا على دعوات الإخوان

الفيوم رباب الجالى

رد أهالى مركز إطسا بمحافظة الفيوم على دعوات جماعة الإخوان الإرهابية التحريضية للتظاهر، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة والشرطة.

جاء ذلك بعد دعوات جماعة الإخوان الإرهابية للخروج والتظاهر، يوم 20 سبتمبر 2020، مما يؤكد وعى المواطنين فى رسالة منهم للجماعات الإرهابية بأنهم مع الدولة واستقرار البلد ضد أي دعوات مشبوهة.

أهالى إطسا بالفيوم يضعون أكاليل الزهور على نُصب الشهداء

أهالى إطسا بالفيوم يضعون أكاليل الزهور على نُصب الشهداء

أهالى إطسا بالفيوم يضعون أكاليل الزهور على نُصب الشهداء

أهالى إطسا بالفيوم يضعون أكاليل الزهور على نُصب الشهداء

أهالى إطسا بالفيوم يضعون أكاليل الزهور على نُصب الشهداء

أهالى إطسا بالفيوم يضعون أكاليل الزهور على نُصب الشهداء

أهالى إطسا بالفيوم يضعون أكاليل الزهور على نُصب الشهداء