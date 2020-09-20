اليوم السابع
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ضبط 5000 كمامة مجهولة المصدر بالقليوبية

الأحد، 20 سبتمبر 2020 02:37 م
ضبط 5000 كمامة مجهولة المصدر بالقليوبية مضبوطات الحملة
القليوبية إبراهيم سالم

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شن التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالقليوبية، تحت إشراف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، ومدير عام الصيدلة الدكتورة ألفت السيد، ومدير إدارة التفتيش الصيدلى الدكتورة ڤيڤيان هنرى، حملة مكثفة على الصيدليات وبعض المحال لبيع المستلزمات بمصاحبة لجنة من مباحث التموين.

وأسفرت الحملة، عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة والغير مصرح بتداولها داخل القطر المصرى، أكثر من 15 صنف من أقراص ونقط وأكياس جل "350 قرص أدوية مهربة و22 كيس، و5000 كمامة مجهولة المصدر، و 4250 كربولة بنج أسنان، و20 جركن بلاستيك يحوى مواد مجهولة المصدر، و50 عبوة كحول مجهول المصدر، و25 زجاجة جل بدوت بيانات مجهول المصدر.

وتم تحريز كافة الأصناف وإتخاذ الإجراءات القانونية من قبل القائمين بالحملة، حيث شارك بالحملة رئيس قسم التفتيش الصيدلى الدكتورة سحر حسن، والدكتروة أمانى أحمد، والدكتورة نشوى عبد الكريم، والدكتورة مروة الوكيل عن إدارة شبين القناطر، والدكتورة ناهد خميس عن إدارة شبرا الخيمة.

 

خلال الحملة

خلال الحملة
مضبوطات الحملة
مضبوطات الحملة

 


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صيدليات

مستلزمات طبية

كمامات

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