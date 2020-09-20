ضبط 5 آلاف قرص مخدر مع راكب قادم من إيطاليا بمطار القاهرة

كتبت رحاب نبيل

تمكنت إدارة الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة طارق محمد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب 5 آلاف قرص مخدر بحوزة راكب مصري قادم من إيطاليا، بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من ميلانو ، إشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة المعين علي الخط الأخضر فى راكب مصري قادم من ايطاليا ،

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى ، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "الإكس راى" بمعرفة عماد جاب الله مسئول الفحص .

وبالعرض على عبدالعال نعمان نائب مدير الإدارة ، قرر تشكيل لجنة من أحمد مجاهد مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف تامر رمزى مشرف الصالة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 375 شريط بإجمالي 4988 قرص من أقراص أوكسى كونتي المخدر ، و 39 قرص كونترمال 200 المخدر ،و2 زجاجة كونترمال المخدر مخبأة وملفوفة بالفويل بين طيات الملابس بحقائبه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 83 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .