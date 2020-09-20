اليوم السابع
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ضبط شخص ظهر بفيديو جالسا على "شنطة سيارته" أثناء سيرها بالطريق الدائرى

الأحد، 20 سبتمبر 2020 02:46 ص
ضبط شخص ظهر بفيديو جالسا على "شنطة سيارته" أثناء سيرها بالطريق الدائرى حملة أمنية- صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشف أجهزة الأمن غموض واقعة تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن جلوس مواطن أعلى شنطة سيارة ملاكى أثناء سيرها بالطريق الدائرى ، فى إطار جهود أجهزة الأجهزة الأمنية فى تحقيق مفهوم الأمن الشامل، وترسيخ دعائمه فى شتى مظاهر الحياة المجتمعية.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن جلوس مواطن أعلى شنطة سيارة ملاكى أثناء سيرها بالطريق الدائرى بالمخالفة للقانون .

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تمكنت وحدة مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة من تحديد السيارة حيث تبين إنها ملك أحد الأشخاص (ميكانيكى سيارات ، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ) .

وباستدعائه ومواجهته قرر قيام أحد الأشخاص بالجلوس على شنطة سيارته، وأن السيارة كانت معطلة ويتم سحبها عن طريق سيارة أخرى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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