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ضبط المتهم الثاني بالتنمر على مسن والقائه بترعة بسوهاج

الأحد، 20 سبتمبر 2020 04:51 م
ضبط المتهم الثاني بالتنمر على مسن والقائه بترعة بسوهاج القاء مسن في ترعة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهم الثانى فى واقعة تداول مقطع فيديو على شبكة الإنترنت يتضمن قيام بعض الصبية بالتنمر على رجل مسن، وذلك إستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد التطبيقات الإلكترونية "التيك توك" يتضمن قيام بعض الصبية بالتنمر على رجل مسن حال تواجده على حافة إحدى المجارى المائية وقيام أحدهم بدفعه ، وما أسفرت عنه جهود أجهزة البحث الجنائى من أن الواقعة تعود مضمونها إلى شهر مايو الماضى وأن مرتكبى الواقعة هم " 3 أشخاص - جميعهم مقيمون بذات دائرة المركز" ، وضبط أحد المتهمين وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين .

وتمكن فريق البحث الجنائى المشكل لضبط المتهمين الهاربين من ضبط أحدهما ، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة ، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

 

 


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القاء مسن بترعة

التنمر من مسن

التخلص من مسن

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