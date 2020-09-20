اليوم السابع
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ضبط المتهمة باستدراج طفله وسرقة قرطها الذهبي

الأحد، 20 سبتمبر 2020 02:54 ص
ضبط المتهمة باستدراج طفله وسرقة قرطها الذهبي استدراج اطفال - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط إحدى السيدات لقيامها بإستدراج طفلة وسرقة قرطها الذهبى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة شتى صور الجريمة ولاسيما جرائم السرقات.
رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام إحدى السيدات بإستدراج طفلة لمدخل أحد العقارات وسرقة قرطها الذهبى .
بالفحص تبين أنه قد سبق وتبلغ من بعض أهالى إحدى القرى بدائرة مركز نبروه بمديرية أمن الدقهلية بقيام إحدى السيدات بإستدراج طفلة بمدخل إحدى العقارات وسرقة قرطها الذهبى ، وفرارها عقب ذلك. 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات من تحديد هويتها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وتبين أنها (ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز) وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشادها ضبط المسروقات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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