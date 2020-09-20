حبس تشكيل عصابى للاتجار في الأسلحة النارية الغير مرخصة بالقطامية

كتب سليم على

قررت نيابة القطامية الجزئية ، حبس تشكيل عصابى ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بالإتجار بالإسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ،ووجهت لهم تهمة الاتجار فى الأسلحة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا يفيد بتمكن إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات، من ضبط (2 بندقية آلية و4 خزينة بداخلهم عدد من الطلقات النارية لذات العيار ، طبنجة مبلغ بفقدها بالشرقية ، بندقية خرطوش عدد من الطلقات لذات العيار ، 4 هواتف محمولة) بحوزة عناصر تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص ، لهم معلومات جنائية) تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة قسم شرطة القطامية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة القطامية مُستقلين سيارة ملك أحدهم .

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم وأقر أحدهم بقيامه بشراء الطبنجة المضبوطة من أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .