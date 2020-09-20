تعرف على مستجدات القبول فى مدارس التمريض بأسوان × 7 نقاط

أسوان - صلاح المسن

استجابة لأهالي الطلاب والطالبات الذين تقدموا للالتحاق بمدارس التمريض بمحافظة أسوان تم زيادة عدد الطلاب المقبولين بمدارس التمريض.

"اليوم السابع" يقدم تفاصيل مستجدات القبول في مدارس التمريض في 7 نقاط:

أولا : وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على فتح بعض الفصول الإضافية لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب ستصل إلى 1104 طالب وطالبة.

ثانيا: الطلاب موزعون على 32 فصل دراسى داخل 13 مدرسة تمريض.

ثالثا: يأتي ذلك تلبية لمناشدات أولياء أمورهم حيث عقد محافظ أسوان عدة لقاءات مع عمد ومشايخ قريتى بلانة وعنيبة بمركز نصر النوبة ، وأيضاً مع عمد ومشايخ مدينتى الرديسية والبصيلية بمركز إدفو، وذلك بحضور الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان.

رابعا : زيادة عدد الطلاب المقبولين بمدارس التمريض 240 طالبة وطالبة تستوعبهم 8 فصول جديدة وذلك للتوسع فى تخريج كوادر بشرية من الأطقم الطبية القادرة على تقديم خدمة صحية متميزة .

خامسا: العام الدراسى الحالى سيشهد زيادة 4 فصول ببلانة وعنيبة بإجمالى 120 طالب وطالبة.

سادسا: زيادة 3 فصول أخرى ستستوعب 60 طالب وطالبة بالرديسية، وأيضاً 60 طالب وطالبة بالبصيلية.

سابعا : زيادة فصل بمدينة أبوسمبل السياحى سيضم 30 طالب وطالبة على ألا يتم تقديمهم لمستندات القبول أو اختبارهم إلا بعد الانتهاء من تجهيز هذا الفصل.