تجدد أعمال العنف فى مظاهرات جديدة بمدينة بورتلاند الأمريكية "فيديو وصور"

كتب محمد سعودي

تجدد الاحتجاجات العنيفة في مدينة بورتلاند الأمريكية، بعد توقف دام نحو 7 أيام بسبب دخان حرائق الغابات التي اشتعلت هناك، حيث خرجت احتجاجات تخللها أعمال عنف، إلى جانب وقفة احتجاجية على ضوء الشموع تكريما لقاضية المحكمة العليا الأمريكية روث بادر جينسبيرج.

وتجمع العشرات في مدينة بورتلاند الأمريكية للاحتجاج، إلا أن بعض المتظاهرين حطموا نوافذ الشركات وحدث إتلاف في بعض الممتلكات، السبت، حيث قال مكتب شرطة بورتلاند في بيان صحفي إنهم ساروا في الشوارع لعدة ساعات، توقفوا في مواقع مختلفة للتظاهر وفي بعض الحالات إتلاف الممتلكات ورسم الجرافيتي.

À Portland 🇺🇸 les extrémistes #Antifas sont neutralisés et arrêtés !

En France c'est pour quand ? pic.twitter.com/o3GLAJg2Dm

وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين نصبوا الشموع تكريما لجينسبيرج التي توفيت يوم الجمعة الماضى في منزلها بالعاصمة واشنطن بعد معركة مع سرطان البنكرياس، وبذلك تركت مقعدًا في المحكمة العليا شاغراً قبل أقل من شهرين من الانتخابات الرئاسية.

وفي وقت سابق، شهدت بورتلاند أسبوعًا صاخبًا توج صيفًا من الاحتجاجات وأعمال الشغب. حيث قُتل أحد أنصار جماعة يمينية بالرصاص في بورتلاند خلال يوم من الاشتباكات بين الجماعات الموالية لترامب والمتظاهرين اليساريين. كما أطلقت السلطات النار وقتلت الرجل المشتبه في ارتكابه جريمة القتل أثناء تحركها لاعتقاله في ولاية واشنطن.



أعمال عنف



شرطة أمريكا