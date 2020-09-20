الولايات المتحدة تؤكد التزامها بدعم الشعب الفنزويلي

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أكدت الولايات المتحدة التزامها بدعم الشعب الفنزويلي وسعيه من أجل الحرية، وذكر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية كيل براون أن هذا جاء خلال لقاء بومبيو بنظيره البرازيلي إرنستو أروجو أمس الجمعة في مدينة بوافيستا بالبرازيل، حيث شدد الوزيران على الالتزام المشترك بأمن وازدهار المنطقة برمتها واتفقا على أن إطار الانتقال الديمقراطي يمهد الطريق نحو حل الأزمة.



وأشار إلى إشادة بومبيو بكرم استضافة البرازيل للاجئين الفنزويليين، كما ناقش الوزيران أهمية استمرار تنسيق الجهود المشتركة لمواجهة فيروس كورونا وتحقيق الانتعاش الاقتصادي في المنطقة، وشددا على البناء على الشراكات الاقتصادية والأمنية القوية بين البلدين لتعزيز الأهداف المشتركة بما فيها زيادة التجارة والأمن الرقمي.