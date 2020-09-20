اليوم السابع
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المرأة المصرية.. حصن الوطن ضد أهل الشر.. فيديو

الأحد، 20 سبتمبر 2020 07:47 م
المرأة المصرية.. حصن الوطن ضد أهل الشر.. فيديو المرأة المصرية

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استطاعت المرأة المصرية على مدار السنوات الأخيرة أن تحقق انتصارات كثيرة، وتحتل مناصب قيادية مختلفة، بداية من نسبة مشاركتها فى البرلمان التى وصلت فيه لأول مرة لـ 14.9%، مرورا بحجم تمثيلها فى التشكيل الحكومى الحالى باختيار 8 وزيرات، وصولا لنسبة مشاركتها فى حركه المحافظين الجديدة ونوابهم.

 

وفى مقابل هذا التمكين يوما بعد يوم تثبت المرأة المصرية دعمها للقيادة السياسية، وحرصها فى الحفاظ على الهوية الوطنية، ودعم استقرار البلاد وأمنها، وهو ما ظهر جليا فى أكثر من مشهد، آخرها تواجدها وبقوة أمام لجان الانتخابات فى الاستحقاقات الأخيرة بجانب دعمها للدولة فى القضاء على الإرهاب والتصدى لمحاولات قوى الشر فى التحريض ضد الدولة.. فكل التحية للمرأة المصرية.


اهل الشر

المراة المصرية

مشاركة المرأة فى البرلمان

الوزيرات في مصر

مشاركة المرأة بحركه المحافظين

دعم المرأة للقيادة السياسية

مشاركة المرأة في الانتخابات

دعم الدولة فى القضاء على الإرهاب

التصدى لمحاولات قوى الشر

التحريض ضد الدولة

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