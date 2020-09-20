اللجنة العليا للفيروسات تكشف سبب عدم إصابة الأطفال أقل من 6 سنوات بكورونا

كتب عامر مصطفى

قال الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن رقم الطوارئ 105 رد على حوالي 250 ألف سؤال وقت أزمة فيروس كورونا من مكالمات المواطنين عن تداعيات الفيروس، موضحًا أن كورونا تصيب الأطفال بشكل أقل لأنهم يحصلون على بعض التطعيمات منها الدرن والحصبة.

وأضاف حاتم، خلال حواره لبرنامج الحكاية، تقديم عمرو أديب، أن الأطفال أقل من 6 سنوات لا ينصح بارتدائهم للكمامة، قائلا: "يجب أن يكون هناك تباعد اجتماعي بين الأطفال في الفصول، ويجب على المدرسين توعية الأطفال بذلك".

وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أنه يجب التعامل مع الطفل العائد من المدرسة طبقاً للتعليمات المقررة بالنسبة للتعامل والإجراءات، موضحًا أن الكمامة القماش تحمي من عدوي الفيروس وكذلك تحمي الآخرين.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 708 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 88666 حالة حتى اليوم، تم تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.