السجن 10 سنوات لمتهمين بسرقة شخص تحت تهديد السلاح فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهمين "ح.ع.ص" 30 سنة عامل زراعى، و"ع.م.م" 27 سنة عامل، بالسجن 10 سنوات لكل منهما لاتهامهما بسرقة المجنى عليه "أ.أ" بالإكراه فى الطريق العام، وتحت تهديد السلاح، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار جمال فزاع وعضوية المستشارين أحمد محمد معوض وماركو سمير فرج بأمانة سر رمضان حسن وامير شنودة .

وتعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة قسم جرجا عندما تلقى رئيس مباحث قسم جرجا بلاغا من المجنى عليه بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدائرة المركز خرج عليه المتهمان يحملان أسلحة بيضاء وقاما بتهديده والاستيلاء منه على مبالغ مالية ومتعلقاته الشخصية تحت تهديد السلاح وفرا هاربين.

وبعد تقنين الاجراءات تأكدت صحة أقوال المجنى عليه وتم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها الى 15 يوما وتمت احالتهما الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.