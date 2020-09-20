التعليم الفنى تكشف أسباب تأجيل بدء العام الدراسى لـ17 أكتوبر

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني: تمكننا من تطوير وتطبق فعلا في أكثر من 100 مدرسة حوالى ثلث المناهج وخلال سنة أو سنتين سينتهى تطوير المناهج ليكون الخريج مؤهلا لسوق العمل، والكورونا عطلتنا بعض الوقت لكنها أفادتنا أيضا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصري المذاع على إم بى سى مصر 2: نتواصل مع رجال أعمال في مختلف المجالات لتجهيز طلاب التعليم الفني لسوق العمل، المدارس توقفت في شهر مارس واضطررنا إلى تأجيل الامتحانات أكثر من مرة وتم إجراء الامتحان في النهاية.

وتابع: منذ الأمس نجرى اختبارات الدور الثانى، وهو السبب الرئيسى لتأجيل بدء العام الدراسى للتعليم الفني، وهو أحد الأساب الرئيسة لتأجيل العام الدراسى لـ17 أكتوبر وتعلمنا كثيرا من جائحة كورونا.

وأكمل: سيتغير فكر المصريين عن التعليم الفني بتطور التعليم الفني والطلبة الذين يدخلون التعليم الفني الآن يدرسون مناهج محدثة مثل الموجودة في الاتحاد الأوروبى والطلاب يتم تدريبهم أثناء الدراسة ويتقاضى راتبا يزيد كل عام وسنتوسع في هذه المدارس وفى عدد قليل من السنوات سيكون لدينا 100 مدرسة من هذا النوع.