التحقيقات تكشف ارتكاب عصابة سرقة المواقع تحت الإنشاء بالسلام 3 جرائم سابقة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الثلاثة متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المخازن والمواقع تحت الإنشاء بأسلوب "كسر الباب والمغافلة" فى مدينة السلام، اعترفوا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات لدى عميلهم (تاجر خردة، مقيم بدائرة القسم).

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات،ووجهت لهم تهمة السرقة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط 3 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الاجرامى فى سرقة المخازن والمواقع تحت الإنشاء بأسلوب "كسر الباب والمغافلة" فى مدينة السلام.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة قيام (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة القسم) بتكوين تشكيلا ًعصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة المخازن والمواقع تحت الإنشاء بأسلوب "كسر الباب، المغافلة" وأنهم وراء إرتكاب العديد من تلك الحـوادث.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم حال إستقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم (مجموعة من العدد والأدوات التى يستخدمونها فى ممارسة نشاطهم الإجرامى).