البحوث الإسلامية تبدأ المقابلات شخصية للمتقديمن لدرجتى مدير دعوة وتوجيه

كتب لؤى على

عقد مجمع البحوث الإسلامية اليوم مقابلة شخصية بمقر المجمع مع مديرى الدعوة والتوجيه من المتقدمين لشغل هذه الدرجة الوظيفية فى بعض مناطق الوعظ، حيث تشكلت لجنة المقابلة من الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، الدكتور محمد الضوينى أمين عام هيئة كبار العلماء، الدكتور محمد أبوزيد نائب رئيس جامعة الأزهر، الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدينى بالمجمع، الشيخ ياسر الفقى أمين اللجنة العليا للدعوة بالأزهر.

ويأتى عقد لجنة المقابلات الشخصية كمرحلة لاختيار أكفأ المتقدمين لشغل درجة مدير الدعوة لما تمثله من أهمية داخل التدرج الوظيفى بمناطق الوعظ حيث يتولى مدير الدعوة وضع الخطط الدعوية بالمحافظة وتنفيذها بما يحقق رسالة الأزهر الدعوية والتوعوية، وبما ينعكس على دور مناطق الوعظ فى العلم الميدانى والتواصل المباشر مع الناس.

كما أن اللجنة تضع أيضًا مجموعة من المعايير والسمات الشخصية لاختيار مدراء التوجيه ممن لهم دور مهم فى متابعة عملية تنفيذ الأنشطة الدعوية فى المنطقة وإعداد تقارير بها لرفعها للإدارة العامة للتوجيه بأمانة القاهرة، فضلًا عن المساهمة فى وضع خطط العمل الشهرية.