البابا تواضروس يلقى أول كلمة لشباب أمريكا وكندا بعد شراء مقر الأسقفية بنيوجيرسى

كتب مايكل فارس

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، إن فكرة تأسيس أسقفية شباب لأمريكا وكندا مستوحاة من أسقفية الشباب التي أسسها المتنيح قداسة البابا شنوده الثالث منذ حوالي أربعين سنة، وهي فكرة فعالة ومؤثرة في خدمة الشباب، وامتدت من مصر إلى كنائس المهجر، مشيرًا إلى رحلات السفر العديدة التي قام بها نيافة الأنبا موسى في هذا الإطار.



مركز أسقفية الشباب بأمريكا

وأضاف البابا تواضروس، خلال كلمة مسجلة وجهها قداسته للأسقفية التي يشرف عليها القس لوقا باسيليوس، وعن نوعيات الخدمة داخل الأسقفية قال قداسة البابا، وهذه الخدمة تحوي مركز لتدريب خدام الشباب وهي فكرة مهمة جدًا لاستمرارية العمل، سيضاف إليه مركز لخدمة الإدمان وأيضًا مركز داود النبي لتحفيظ الألحان، بهدف تعميق العمل الكنسي في قطاعات الفتيان بصفة عامة والخريجين، وأيضًا قطاعات المهاجرين الجدد، المهاجرين إلى أمريكا.



الكاتدرائية الجديدة

وتابع البابا، هذا المكان يحوي كنيسة ومركز العذراء الملكة وأيضًا مركز للمؤتمرات على اسم الأمير تادرس، والكنيسة يمكن أن تسع ٩٠٠ فردًا ومركز الخدمات يستوعب حوالي ٤٠ فردًا، موضحا ، أن الكنائس والإيبارشيات تخدم أولادها بطريقة أفقية حيث تخدم كافة المراحل والخدمات النوعية. أما أسقفية الشباب فستقوم بالخدمة بشكل رأسي.



البابا تواضروس يعتمد توقيع عقد شراء الكنيسة والمركز الخدمى

وفى 20 أغسطس، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني الأب القس لوقا باسيليوس المشرف على أسقفية شباب أمريكا وكندا (ACYB) بالمقر البابوي القاهرة.

واعتمد البابا تواضروس، خلال اللقاء عقد شراء كاتدرائية العذراء الملكة ومركز (الأمير تادرس) للمؤتمرات، بنيوجيرسي، بعد عمل closing واستلام الكنسية والمركز التابع لها لتصبح كنيسة ومركز لأسقفية شباب أمريكا وكندا A.C.Y.B.، والكنيسة الجديدة مكونة من طابقين وتسع لأكثر من ٩٥٠ فردًا، وبها مسرح وقاعة طعام. بينما يتسع المركز لإقامة ومعيشة نحو ٤٠ فردًا.



البابا تواضروس والأب لوقا

وقدم الأب المشرف على A.C.Y.B أثناء اللقاء عرضًا تقديميًّا لما تم في خدمة الشباب بأمريكا، فيما يتعلق بكافة قطاعات الشباب هناك، بمراحله ونوعياته المختلفة سواء الشباب المهاجر أو المولود في المهجر، مع توضيح واقع الشباب والتحديات المعاصرة المختلفة وطرق ووسائل خدمتهم.

كما بارك قداسة البابا بدء خدمة مركز تدريب خدام الشباب، مركز مكافحة الإدمان، مركز لتحفيظ الألحان والتسبحة، المهرجان الأول Youth 4 Jesus.