الإنقاذ النهرى ينتشل جثمان طالب بعد أسبوع من غرقه فى نهر النيل بالصف

كتب بهجت أبو ضيف

انتشل رجال الإنقاذ النهرى جثمان طالب تعرض للغرق بنهر النيل، بعد عمليات بحث استمرت ما يقرب من أسبوع، بإحدى القرى التابعة لمركز الصف بالجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

كانت غرفة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل، بمنطقة الإخصاص، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين غرق طالب يدعى "معتز حلمى - 14 سنة طالب، أثناء السباحة بنهر النيل، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى، واستمرت عمليات البحث ما يقرب من أسبوع، حتى تم العثور على جثته اليوم الأحد، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.