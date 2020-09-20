ابن ترامب: أنصار بايدن المتطرفون يهددون الأمريكيين ويتنمرون عليهم

ريهام عبد الله

واصل دونالد ترامب جونيور، نجل ترامب، مهاجمة جو بايدن المرشح الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلا :" كل يوم تقريبًا نرى أنصار بايدن المتطرفون يهددون الأمريكيين العاديين ويتنمرون عليهم، اليسار الراديكالى وصمة عار".

وقال نجل ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بـ"تويتر": "كل يوم تقريبًا نرى أنصار بايدن المتطرفين يهددون الأمريكيين العاديين ويتنمرون عليهم، هذا ليس صحيحًا ولا يجب أن نتظاهر بأنه سلوك طبيعي، اليسار الراديكالي وصمة عار !!!".



نجل ترامب

وفى سياق آخر، هاجم دونالد ترامب جونيور، نجل ترامب، جو بايدن، المرشح الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلا :"إن بايدن أيد السماح للصين الشيوعية بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والآن منظمة التجارة العالمية تحمي الصين وتهاجم أمريكا".

وتابع :"أمضى بايدن 50 عامًا في واشنطن، لجعل الصين أقوى وأمريكا أضعف!".

وفي وقت سابق، واصل نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على المرشح الرئاسي جو بايدن، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، مطالباً إياه بالترشح لرئاسة جمهورية الصين، بعد مساندته لهم خلال العقود الماضية على حساب الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر ترامب الابن، صورة لوالده بجوار بايدن عبر حسابه بإنستجرام، وكتب: "بعد ما يقارب من النصف قرن، لم يحقق بايدن إنجازاً سوى بناء الصين، فعل الكثير من أجلهم، حيث أرسل لهم موظفينا ومصانعنا وحلمنا الأمريكي، ربما يجب أن يترشح لمنصب رئيس الصين".