إعادة فتح مستشفى التأمين الصحى بنى سويف بعد خروج آخر حالة كورونا

بنى سويف هانى فتحى

عادت مستشفى التأمين الصحى بمحافظة بنى سويف اليوم الأحد، لاستقبال المرضى بالأقسام المختلفة بعد تسجيل صفر إصابات بالكورونا، وخروج آخر حالة مصابة بالفيروس عقب إتمام شفائها.

من جانبه، تفقد الدكتور حسن محمود محمد سليمان مدير عام فرع بنى سويف، بدء العمل بمستشفى التأمين الصحى بنى سويف بعد خروج آخر حالة عزل وذلك تحت إشراف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف فى إطار خطة الدولة بأهمية استمرار وتكثيف المتابعة والرقابة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المستشفيات، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بالخدمات الحيوية التي تهم المواطن في حياته اليومية، وفى إطار توجيهات الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس الإدارة.

رافق مدير الفرع فى الزيارة الدكتور محمد يحيي إسماعيل مدير عام مستشفى التأمين الصحى بنى سويف، ورؤساء الأقسام بالمستشفى.

وتفقد مدير عام الفرع أقسام الاستقبال، وغرف العمليات، ومتابعة جاهزية العمل، والتأكيد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات، وعدم تواجد أى أعطال بالأجهزة، ومتابعة انتظام حضور جميع العاملين بالمستشفى، ورافقه في المرور الدكتورة حنان خلف مدير المكتب الفنى، والدكتور عزت شحاته مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى وتم عقد اجتماع لرؤساء الأقسام بالمستشفى لمناقشة خطة العمل للفترة المقبلة.

يذكر أن مستشفى التأمين الصحى بمحافظة بنى سويف تم تخصيصها لاستقبال حالات الكورونا التى يتم تحويلها من مستشفيات الفرز بالمحافظة.