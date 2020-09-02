200 مهاجر عالق فى مخيم على رصيف ميناء فى جران كناريا بإسبانيا

جران كناريا (رويترز)

أنقذ خفر السواحل الإسبانى مهاجرين على متن ثلاثة قوارب قبالة جران كناريا اليوم الأربعاء ونقلهم إلى الشاطئ للانضمام إلى 150 شخصا آخرين أجبروا على العيش فى خيام على رصيف الميناء فى الوقت الذى يكافح فيه المسؤولون للتعامل مع موجة من الهجرة المستمرة منذ أشهر.

وقال خفر السواحل إن هذه المجموعة تتألف من 58 رجلا من شمال أفريقيا جرى انتشالهم من ثلاثة قوارب صغيرة كانت تبحر على بعد حوالى 29 كيلومترا إلى الجنوب من الجزيرة وبدوا فى صحة جيدة.

ولدى وصولهم، استقبلهم مسؤولون من الصحة يرتدون معاطف بيضاء ويضعون نظارات واقية وأجهزة تنفس.

ومع وصول مراكز استقبال المهاجرين فى جميع أنحاء الأرخبيل إلى سعتها القصوى، فإن أكثر من 200 شخص من أنحاء أفريقيا، ومنهم امرأتان، أصبحوا عالقين الآن فى مخيم مؤقت بى ميناء أرجوينجوين فى جران كناريا.

ورغم تراجع الهجرة عبر البحر إلى إسبانيا 27 فى المئة تقريبا هذا العام فقد ارتفع عدد القادمين إلى جزر الكنارى خمسة أمثال إلى 3448 وفقا لبيانات وزارة الداخلية مما يشكل ضغطا على السلطات المحلية.