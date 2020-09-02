اليوم السابع
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ولى العهد السعودى يبحث مع جونسون مستجدات الوضع فى الشرق الأوسط

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 09:53 م
ولى العهد السعودى يبحث مع جونسون مستجدات الوضع فى الشرق الأوسط الامير محمد بن سلمان
كتب سمير حسنى

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تلقى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، استعرض خلالها المستجدات في الشرق الأوسط، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وبحثا بن سلمان وجونسون سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.

وأمس، التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبحث خلاله الشراكة بين البلدين وأهمية تعزيزها في كافة المجالات خصوصاً بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أكد ولى العهد السعودي، ضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والدائم، جاء ذلك نقلا عن وكالة الأنباء السعودية "واس".


محمد بن سلمان

الامير محمد بن سلمان

السعودية

بريطانيا

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