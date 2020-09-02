اليوم السابع
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وفاة قس كاميرونى خلال قداس أمام الحضور فى كنيسة بشكل مفاجئ.. فيديو

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 03:13 م
وفاة قس كاميرونى خلال قداس أمام الحضور فى كنيسة بشكل مفاجئ.. فيديو القس قبل وفاته
كتبت مريم بدر الدين

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وثق مقطع فيديو صادم اللحظات الأخيرة فى حياة قس كاميرونى، توفي فجأة خلال تحدثه أمام رعيته فى الكنيسة فى مدينة دوالا غربي الكاميرون، وسط ذهول الحاضرين، قبل أن يسقط على الأرض.

لحظة سقوطه
لحظة سقوطه

 

وظهر الأب جود في مقطع الفيديو وهو يتحدث على المنبر، مرتديا كمامة للوقاية من فيروس كورونا، فيما بدا واضحا أنه يعاني صعوبة في التنفس أثناء حديثه، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان يعاني أصلا من مشكلات صحية، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

وتوقف الأب جود فجأة عن الكلام، وبدا وكأنه يغلق عينية قبل أن يسقط على الأرض، وسط صرخات الحاضرين، فيما هرع المحيطون به لمساعدته.

ونشر محام يدعى شيدي أودينكالو، وهو الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيجيريا، الفيديو على موقع تويتر، معلنا وفاة الأب جود، حيث أثار الفيديو صدمة الكثير من مستخدمي تويتر، كون الوفاة حدثت بصورة مفاجئة. وعلق مستخدم بالقول: "هذا الرجل غادر منزله على أمل أن يعود إلى زوجته وأطفاله!.. الحياة قصيرة فلنعشها بشكل صحيح".

 

 


قس كاميروني

وفاة

كنيسة

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