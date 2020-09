وفاة قس كاميرونى خلال قداس أمام الحضور فى كنيسة بشكل مفاجئ.. فيديو

وثق مقطع فيديو صادم اللحظات الأخيرة فى حياة قس كاميرونى، توفي فجأة خلال تحدثه أمام رعيته فى الكنيسة فى مدينة دوالا غربي الكاميرون، وسط ذهول الحاضرين، قبل أن يسقط على الأرض.

وظهر الأب جود في مقطع الفيديو وهو يتحدث على المنبر، مرتديا كمامة للوقاية من فيروس كورونا، فيما بدا واضحا أنه يعاني صعوبة في التنفس أثناء حديثه، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان يعاني أصلا من مشكلات صحية، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

Came across a Catholic priest who died in Cameroon during Mass.#CatholicTwitter #CatholicChurch #RIP

Praying for his repose soul.

Rip Fr. pic.twitter.com/2tG14cIDgS