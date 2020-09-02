وزير الخارجية الأمريكى يبحث مع نظيره السويسرى عددا من القضايا المشتركة

وكالات

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع وزير الخارجية السويسري إيجناسيو كاسيس.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بحث الجانبان خلال الاتصال، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لدعم التقدم المهم الذي تحرزه الشركات الأمريكية والسويسرية معاً في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعرب بومبيو عن شكره للحكومة السويسرية على دورها المستمر في رعاية المواطنين الأمريكيين المسجونين دون وجه حق من قبل النظام الإيراني وإعادتهم إلى الوطن.