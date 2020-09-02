اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 10:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية الأمريكى يبحث مع نظيره السويسرى عددا من القضايا المشتركة

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 08:49 م
وزير الخارجية الأمريكى يبحث مع نظيره السويسرى عددا من القضايا المشتركة وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع وزير الخارجية السويسري إيجناسيو كاسيس.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بحث الجانبان خلال الاتصال، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لدعم التقدم المهم الذي تحرزه الشركات الأمريكية والسويسرية معاً في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعرب بومبيو عن شكره للحكومة السويسرية على دورها المستمر في رعاية المواطنين الأمريكيين المسجونين دون وجه حق من قبل النظام الإيراني وإعادتهم إلى الوطن.


بومبيو

امريكا

الخارجيه الامريكيه

سويسرا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفى: اتفاق السلام الإماراتى الإسرائيلى دليل على إمكانية تحقيق السلام.. ويؤكد: يجب التصدى للتهديدات الإيرانية فى المنطقة وندعو المجتمع الدولى لمحاسبتها ولابد من نزع سلاح حزب الله فى لبنان

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 05:45 م

مايك بومبيو: الدبلوماسيون الأمريكييون فى الصين يواجهون عوائق مستمرة بعملهم

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 05:20 م

بومبيو: اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي دليل على إمكانية تحقيق السلام

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 04:25 م

بومبيو: رفع القيود مؤقتا عن تزويد قبرص بالأسلحة

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 11:43 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة