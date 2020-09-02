هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 13 سفينة آخر 24 ساعة

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء عدد 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 1 سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة، وصل اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 13 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28023 طن تضم 14173 طن فوسفات و5000 طن مولاس و6570 طن يوريا و2280 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11017 طن تضم 1617 طن خشب زان و 9400 طن خردة . ‎

وسجل إجمالى حركة الصادر من الحاويات 184 حاوية مكافئة تشمل فواكة "رمان وعنب وفراولة ومانجو" و خضروات "بطاطس وبطاطا وسبانخ مجمدة وملوخية وبامية" وحاصلات زراعية "بردقوش وورق عنب" يتم تصديرها إلى كل من السعودية والامارات والأردن وانجلترا وهولندا وألمانيا وأمريكا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 606 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1474 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 82956 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 8258 طنا .

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2663 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، فى حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3813 شاحنة منها 664 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 34175 من البضائع العامة .