نائب وزير الطيران يكشف الرحلات السياحية الأكثر توجها إلى الغردقة

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدنى، إن جميع القرارات تتخذ لصالح المواطن المصرى، مشيرا إلى أن مطار الغردقة استقبل 18 رحلة بأكثر من 2800 راكب، ومطار القاهرة 32 رحلة تعدت 6 آلاف راكب.



وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى محمد شردى، أن جميع الركاب القادمين التزاموا بإحضار شهادة pcr.

وأكد أن شركة إنجليزية في الغردقة طلبت رحلات منتظمة 3 أيام في الأسبوع، موضحاً أن أكثر الدول السياحية أوكرانيا وسويسرا وبيلاروسيا، ثم هناك رحلات من رومانيا وإنجلترا وباريس ودبى ولندن.



وذكر أنه بالنسبة للإجراءات الاحترازية في الطائرات سابقة الحجز يصعد الطاقم الطبي على الطائرة فور وصولها ويراجع شهادات الـpcr ثم الكشف الحرارى، ولو كانت درجته حرارة الراكب عالية يتم إيقافه والكشف عليه حتى لو كانت شهادته سليمة.



وعن التكدس بمطار القاهرة يوم الخميس الماضى، ذكر أنه كان بسبب وصول طائرتين في وقت واحد، ويحملا 600 راكب، ولكن إذا وقف الركاب على العلامات الأرضية لما حدث هذا التكدس.