نائب محافظ القليوبية تستجيب لشكاوى أهالى قرية ميت عاصم ببنها.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، جولة لتفقد الطرق والمدارس والترع بقرية ميت عاصم التابعة للوحدة المحلية بسندنهور بمركز بنها، وذلك إيماءً للشكوى المقدمة من المواطنين، جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت "ريان"، أن الزيارة تأتي إيماءً إلى سلسلة الزيارات الميدانية التى تقوم بها استجابةً لشكاوى وطلبات المواطنين وفحص شكواهم على أرض الواقع، حيث تمت الاستجابة إلى أهالى قري "كفر الحبش - طحلة - دجوى – الدير - كفر سندنهور- وغيرهم".

وتابعت، أن أهالى قرية ميت عاصم تقدموا بشكوى بشأن تدهور شوارع القرية بعد الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي وعدم رصف الطرق والشوارع، على الفور تم تفقد الشوارع ميدانيا وتم تكليف رئيس الوحدة المحلية بسندنهور بسرعة التنسيق لإعادة الشئ لأصله ورصف الطرق فى حالة إنهاء توصيل المرافق، كما طالب الأهالى بتغطية الترعة من السكه الحديد إلي الكوبري لتوسعة الطريق أما مزلقان ميت عاصم، مشيرة إلى أنه سيتم التنسيق مع مديرية الرى وهيئة السكة الحديد.

كما طالب الأهالى، بضرورة عمل حرم طريق لمدرسة الكرامة الابتدائية المشتركة ووضع بلدورات لعمل طريق مشاة لطلبة المدرسة لأنها تقع على الطريق العمومى مباشرة ولا يوجد أى وسيلة تحمى الطلاب أثناء الدخول والخروج، وعلى الفور تم تكليف رئيس الوحدة المحلية بوضع بولدرات وتوفير بلاط إنترلوك وعمل ممشي بجانب سور المدرسة وذلك حفاظا علي أرواح الطلاب.

كما طالب الأهالى، بضرورة استكمال كوبري المشاة أمام مزلقان القرية لتعدية السكة الحديد، موضحة أنه سيتم التنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديد للبدء في عبور كوبري المشاة للسكة الحديد.

واختتمت "ريان"، جولتها بتفقد مدرسة ميت عاصم الابتدائية المشتركة القديمة وذلك رغبة لطلب الأهالى بضرورة إحلال وتجديد المدرسة لاستيعاب الكثافة بالفصول وزيادة عدد الطوابق بها من دورين إلى 5 أدوار، موضحة أنه سيتم تنسيق هذا الأمر مع هيئة الأبنية التعليميه لتلبية الطلب، جاء ذلك بحضور غالية عبد القادر القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية بسندنهور.

الاستماع لشكاوى المواطنين



متابعة رد الشئ لأصله ورصف الشوارع



متابعة مدرسة ميت عاصم الابتدائية