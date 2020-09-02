اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: التحقيقات كشفت تورط الشركة المنفذة فى واقعة طفل البالوعة

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 10:26 م
محافظ كفر الشيخ: التحقيقات كشفت تورط الشركة المنفذة فى واقعة طفل البالوعة محافظ كفر الشيخ
كتب أحمد عرفة

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن التحقيقات في واقعة طفل البالوعة أثبتت إهمال الشركة المنفذة بعدم وضع حواجز أمان ولوحات إرشادية.

وأضاف اللواء جمال نور الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد: نبحث عن الشاب الذي قفز في البالوعة لإنقاذ الطفل لتكريمه، مؤكدا أنه لم يكن هناك عامل داخل البالوعة.

ولفت محافظ شرم الشيخ إلى أنه سيتم فتح تحقيق مع رئاسة القرية التي شهدت واقعة سقوط الطفل في بالوعة الصرف، حيث شهدت إحدى قرى كفر الشيخ سقوط طفل في بالوعة الصرف الصحي.

وحول التصالح في مخالفات البناء قال محافظ كفر الشيخ، إن الدولة صارمة في إجراءاتها ولن يتم مد مهلة السداد، لافتا إلى أن كل أجهزة الدولة تتعاون في ضبط المخالفات.


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كفر الشيخ

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