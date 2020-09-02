محافظ قنا يناقش خطة وبرامج عمل المراكز التكنولوجية

قنا – فريق المحافظات

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بأن الوحدات المحلية بالمحافظة قامت بعدة حملات لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن إزالة 208 حالة تعدٍ.

وأوضح المهندس عمر عبد الباقى مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة أن حملات الإزالة نجحت فى إزالة 76 حالة تعدٍ بالمبانى على أملاك الدولة بمراكز نجع حمادى ودشنا والوقف وقنا وقوص وقـفط ونقادة بمساحة اجمالية 23 ألف و671 متر مربع، كما نجحت فى إزالة 20 حالة تعدٍ بالزراعة على أملاك الدولة بمركزى نقادة وقنا بمساحة إجمالية 4 أفدنة و10 قراريط و11 سهما، بالإضافة إلى إزالة 117 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية بمراكز ابوتشت ونجع حمادى ودشنا وقنا والوقف بمساحة 4 أفدنة و13 قيراطا و22 سهما.

وأكد محافظ قنا استمرار أعمال إزالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى .

كما عقد محافظ قنا اجتماعاً موسعاً بمديرى المراكز التكنولوجية بمدن المحافظة وعدد من العاملين بها لمناقشة خطة وبرامج عمل المراكز التكنولوجية، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ و كمال شلبى السكرتير العام والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير المساعد ومحمود محمد مدير عام مركز المعلومات ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة .

ناقش محافظ قنا خلال الاجتماع خطة وبرامج عمل المراكز التكنولوجية بجميع قطاعات المحافظة وعرض تقرير تفصيلى يتضمن حصر لأهم وأبرز الموضوعات ومعوقات العمل والتى تم التوصل لوضع حلولا جذرية لها، وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة للمرور اليومى على كل المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل بها، ووجه بعرض تقرير أسبوعى عليه يتضمن (موقف العمل بكل مركز - معوقات واحتياجات العمل - تقييم اداء العاملين - مدى رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة).

ووجه المحافظ مسئولى المراكز التكنولوجية بعمل دليل مبسط للعاملين بالمراكز يوضح كل إجراءات وخطوات العمل بالمنظومة وصلاحيات كل موظف بالمكاتب الإمامية والخلفية، كما وجه بعمل دورات تدريبية للعاملين بالمراكز لرفع مستوى الأداء لديهم والتعرف على كافة التحديثات بالمنظومة وتحديد المهام الخاصة بكل موظف .

وأكد محافظ قنا على جميع المسئولين بالجهاز التنفيذى للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بحسن معاملة المواطنين والتفاعل معهم من خلال تفعيل دور المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بحصول المواطن على الخدمة وتطبيقا لمبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها.

واشار الداودى إلى أن أولويات العمل التنفيذى بالمحافظة هو خدمة المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم والاستجابة لطلباتهم فى إطار اللوائح والقوانين المنظمة وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة .

كما عقد محافظ قنا، اجتماع بالقيادات التنفيذية للمحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ و كمال شلبى سكرتير عام المحافظة والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد بالمحافظة واللواء محمد مصطفى، رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد، بالإضافة إلى عدد من مديرى المديريات و رؤساء الوحدات المحلية ومديرى العموم بالديوان العام .

تناول الاجتماع عددا من الملفات كان فى مقدمتها ملفى التعديات والتصالح على مخالفات البناء حيث اكد الداودى على ضرورة تقدم المواطنين الراغبين فى التصالح فى مخالفات البناء بطلباتهم الى الوحدات المحلية التابعة لهم ودفع مبالغ جدية التصالح لتقنين أوضاعهم، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك مد لفترة التصالح والمدى الزمنى هو 30 سبتمبر 2020 وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التى لم يتم التصالح بشأنها ، مؤكدًا أن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات تصالح على المخالفات الخاصة بهم وتقنين أوضاعها وفقا للقانون.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتسهيل إجراءات استلام كل طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، بعد سداد رسوم الفحص وجدية التصالح المقررة، وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون .

كما تابع المحافظ خلال الاجتماع موقف معاينات وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام والوحدات التابعة لها والتى رصدت 1266 متغيرا مكانيا بمراكز المحافظة التسعة عن طريق الأقمار الصناعية مؤكدا على ضرورة معاينتها والتحقق من قانونية تلك المتغيرات من عدمه لجميع تلك الحالات على أرض الواقع مطالبا رؤساء الوحدات المحلية بعمل تقارير دورية يوضح بها عدد المحاضر التى تم رصدها من قبل هيئة المساحة العسكرية وما تم معاينته على ارض الواقع ، كما اوصى بضرورة توفير عدد كافى من الموظفين للعمل بالمنظومة بجميع مكاتبها بمختلف مدن المحافظة، لافتا إلى أن المنظومة ساعدت فى نشر وترسيخ قناعة عامة وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والاراضى الزراعية والتعامل معها .

وأضاف المحافظ خلال الاجتماع انه تم الانتهاء من تحديد الاماكن الخالية المزمع إقامة اكشاك تجارية بها داخل الشوارع الرئيسية والجانبية بمختلف مدن المحافظة مضيفا انه تم مخاطبة القائمين على صندوق تحيا مصر لتنفيذ هذا المشروع لكى يُساهم فى تنشيط الحركة التجارية داخل المحافظة ، فضلًا عن دوره فى توفير فرص عمل مناسبة للشباب من أبناء المحافظة وذلك على غرار مشروع شارع 30/6 بالقاهرة والذى يهدف إلى دعم ريادة الأعمال عبر تأسيس تجمعات حضارية مقننة تضم تجمعًا لوحدات ثابتة ومتنقلة تقدم الأغذية والمشروبات والحِرف اليدوية والتراثية، كما وجه المحافظ بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لبحث امكانية تمويل المشروعات الشبابية التى سيتم اقامتها.

وطالب المحافظ خلال اللقاء رؤساء الوحدات المحلية بالبدء فى رصف وتركيب البلدورات بالشوارع الرئيسية والميادين العامة فور الانتهاء من اعمال المرافق التى يجرى تنفيذها بتلك الشوارع وكذا دهان أعمدة الإنارة و التشجير لإطفاء المظهر الجمالى والحضارى على شوارع المحافظة، منوها انه سيتم البدء بتطوير كورنيش النيل بمدينة قنا خلال الفترة القادمة بشكل سوف يرضى الذوق العام القنائى وتجعله مقصدا لكثير من ابنائها سواء من داخل مدينة قنا او مدن المحافظة الأخرى .