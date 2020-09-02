محافظ المنوفية يوجه برصف 9 شوارع بمدينة منوصف بتكلفة تصل لـ44 مليون جنيه

المنوفية محمد فتحى

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أعمال قشط الطبقة الأسفلتية السطحية القديمة بشارع الجيش بمدينة منوف بطول 3 كم استعدادا لبدء أعمال الرصف، يأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية لرفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشيئ لأصله لتسهيل الحركة المرورية والتيسير علي المواطنين، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى ورئيس مركز ومدينة منوف.

أوضح محافظ المنوفية، بأنه سيتم رصف 9 شوارع متفرقة بمدينة منوف بإجمالى مسطح 123 كم بتكلفة تقديرية ما يقرب من (44 مليون جنيه) وهم (شارع الجيش، شارع بورسعيد، شارع الروضة، شارع عبدالله النديم، شارع السلخانة القديم، شارع القشلا، شارع مسقة البطحة، شارع بين النهدين، شارع الكنيسة، وشارع المدارس)، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين محافظة المنوفية والهيئة العربية للتصنيع بشأن المساهمة فى تنفيذ ورفع كفاءة مشروعات البنية التحتية ومنها قطاع الطرق بدائرة المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المحافظ بأنه وفقاً للخطة العاجلة للمحافظة لرصف الطرق المحلية سيتم رصف طريق 176 المرصوف يربط بين مفارق قرية تتا – مدخل شنوفة بطول 4 كم بتكلفة ( 4 ملايين جنيه)، وإعادة رصف طريق رقم 16 بداية من تحويلة طريق العراقية – طملاى بطول 15 كم بتكلفة (18 مليون و500 ألف جنيه) وذلك ضمن جهود المحافظة لرفع كفاءة الطرق الداخلية وبالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للطرق والكبارى.

وفى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمركز ومدينة منوف للعام المالى 2020/2021 وخلال الفترة من 1/7 وحتى الآن سيتم استكمال رصف مدخل طريق شبرا بلوله من الناحية البحرية باتجاه نقطة الشرطة بطول 8 كم بتكلفة مليون جنيه، وكذا ترميم وإعادة رصف شارع داير الناحية بسدود من مكتب البريد وحتى مستشفى التكامل بطول 6 كم بتكلفة مليون جنيه وجارى تسليم المواقع للمقاولين من خلال مديرية الطرق بالمحافظة للبدء فى تنفيذ الأعمال.

كما سيتم ترميم الطبقة السطحية لطريق السرساوية بطول 1.5 كم بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكبارى بتكلفة تقدر (مليون و600 ألف جنيه)، هذا فضلاً عن خطة رد الشيىء لأصله بمركز ومدينة منوف والتى تتضمن شارع شاهين بطول (400) متر بإعتماد (460) ألف جنيه وشارع مصطفى كامل بطول (300) متر بإعتماد مالى (370 ألف جنيه)، وشارع الجوازات بطول 700 متر باعتماد (مليون 450 ألف جنيه) وجارى الطرح.

وقد أكد محافظ المنوفية، حرصه علي رفع كفاءة البنية التحتية بمختلف القطاعات الحيوية ومنها قطاع الطرق بدائرة المحافظة، مؤكداً أنه يتابع يومياً نسب تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وتذليل العقبات لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمنية المقررة للإنهاء الأعمال، مشيراً إلى أن قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الاساسية التي تنفذها المحافظة بإعتبارها أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.