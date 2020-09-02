مجلس الوزراء النمساوى: تشديد إجراءات مكافحة كورونا لارتفاع الإصابات الجديدة

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قرر مجلس الوزراء النمساوي برئاسة المستشار سباستيان كورتس اليوم /الأربعاء/ تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا بعد ارتفاع مستوى الإصابات اليومية الجديدة بالجائحة .

وقالت مصادر في مجلس الوزراء اليوم أن الحكومة قررت تشديد ضوابط ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة دون أي استثناءات، موضحة أن الاحتفالات الخاصة تخضع لضوابط مشددة، حيث من المحظور إقامة الاحتفالات بحضور أكثر من 25 شخصًا اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، مع ضرورة تجنب تنظيم حفلات أعياد الميلاد.

وذكرت المصادر أنه اعتبارا من الجمعة المقبلة سيتم تشغيل نظام إشارات المرور اللونية والتي تحدد مستوى المخاطر في كل منطقة، مشيرة إلى أنه مع تحول درجة الخطورة إلى اللون الأحمر سوف يلزم تطبيق إجراءات صحية مشددة للغاية.

ولفتت المصادر إلى تركيز الحكومة على تشديد الضوابط الصحية في المناسبات الكبيرة في الهواء الطلق، مشيرة إلى رفض الحكومة لاقتراح حزب الخضر بزيادة أعداد الجماهير في ملاعب كرة القدم إلى 10 آلاف شخص .