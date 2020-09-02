ماكرون يؤكد أن زيارة العراق تهدف للمساعدة فى ضمان أمن سيادته الاقتصادية

رويترز

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على تويتر، اليوم الأربعاء، إن زيارة العراق تهدف للمساعدة في ضمان أمن العراق وسيادته الاقتصادية بالداخل والخارج.

وكان قد استقبل الرئيس العراقي، برهم صالح، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر السلام بالعاصمة العراقية بغداد.

وذكرت قناة "السومرية" الإخبارية أن رئاسة الجمهورية العراقية قالت، إن زيارة الرئيس ماكرون ستركز على تعزيز التعاون بين العراق وفرنسا، لاسيما وأن باريس تتطلع إلى التعاون مع العراق على أنه دولة كاملة السيادة"، مشيرة إلى أن "فرنسا ستعمل على تعزيز أسس التعاون في المجال الاقتصادي والمجال الثقافي والمجال الأمني.