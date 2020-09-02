مؤسسة أبحاث أمريكية تؤكد تدريب قوات ومركبات كورية شمالية على عرض عسكرى ضخم

تظهر صور بالأقمار الصناعية نشرتها مؤسسة بحثية أمريكية أعدادا كبيرة من القوات والمركبات الكورية الشمالية تتدرب على عرض عسكري ضخم رغم القيود المفروضة في البلاد لمواجهة فيروس كورونا.

وأظهرت صور التقطتها أقمار صناعية تجارية وحللتها مؤسسة (38 نورث) البحثية المتخصصة في شؤون كوريا الشمالية تشكيلات من القوات والمركبات في ساحة ميريم للتدريبات العسكرية في ضواحي العاصمة بيونج يانج يوم الاثنين.

وجاء في تقرير المؤسسة "كان من المتوقع على نطاق واسع أن تنظم كوريا الشمالية عرضا عسكريا كبيرا في العاشر من أكتوبر للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حزب العمال الكوري... هذه الصور تقدم الدليل الأول على أن التدريبات جارية".

وتستخدم منشأة ميريم في التدريب على العروض العسكرية التي تقام في ساحة كيم إيل سونج في بيونجيانج أمام كبار الشخصيات في الدولة ويحضرها الزعيم كيم جونج أون في العادة.

ومن المتوقع أن يكون العاشر من أكتوبر عطلة في كوريا الشمالية، لكن يبدو أن الاستعدادات للعرض تأخرت مقارنة بالسنوات السابقة، ربما بسبب إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا أو قسوة الطقس في الآونة الأخيرة.