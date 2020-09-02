"لانهم مش بيشتغلوا" .. مقاول يعذب ١٣ طفلا وبجبرهم علي العمل المتواصل فيديو

واقعة تعذيب بشعة ضحاياها 13 طفلا بمحافظة سوهاج والجانى فيها مقاول أنفار قام بإقناع عدد من الأسر بعمل أولادهم داخل مزارع البطاطس بالإسكندرية بمقابل مادى شهرى 3000 جنيه عن الطفل الواحد

وفى اليوم المحدد تم وضع الأطفال جميعا داخل سيارة ميكروباص وفى الطريق غلبهم النوم واستيقظوا فجأة واكتشفوا أنهم في الوادى الجديد وليس الإسكندرية دخل الأطفال المزرعة بعد سفر ليلة كاملة ونصف نهار وترك لهم 3 ساعات فقط للراحة وبدأ العمل مع الضرب لمن يتوقف وخصص وجبة 3 أرغفة لكل طفل

في اليوم وطالب الأطفال المسئولين بالقصاص من هذا الرجل وأن يحصلوا على حقهم كاملاليكون عبرة للجميع

على ما فعله من تعذيب على مدار شهر كامل ولا يعلم أهلهم عنهم شيء

وتم عمل محضر للمقاول وبلاغ للنيابة العامة وعرض الأطفال على الطب الشرعى

وبسؤال المقاول عن سبب تعذيبه للأطفال كان الرد لأنهم مش بيشتغلوا فى الأرض"