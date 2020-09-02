اليوم السابع
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فيديو .. اتهامات بالتحرش وهتك العرض.. قضية أحمد بسام زكى تصل إلى محكمة الجنايات

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 12:27 ص
فيديو .. اتهامات بالتحرش وهتك العرض.. قضية أحمد بسام زكى تصل إلى محكمة الجنايات احمد بسام زكى

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أمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بإحالة "أحمد بسام زكى" إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه وأبرزها التحرش وهتك العرض.

ووجهت النيابة لأحمد بسام تهم هتك عرض ثلاث فتيات -لم يبلغن ثمانى عشرة سنة ميلادية- وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتحرشه باثنتين منهن بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها فى مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطى.

 


احمد بسام زكى

محكمة الجنايات

المستشار حمادة الصاوى

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