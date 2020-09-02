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فى مثل هذا اليوم.. ولادة أثنين من علماء نوبل ووفاة 2 أخرين.. تعرف عليهم

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 05:00 ص
فى مثل هذا اليوم.. ولادة أثنين من علماء نوبل ووفاة 2 أخرين.. تعرف عليهم جائزة نوبل
كتبت آية دعبس

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يوافق 2 سبتمبر، مولد ووفاة عدد من العلماء الحاصلين على جائزة نوبل فى العلوم المُختلفة، هم:

 

(1) فردريك سودي:

هو كيميائى بريطانى، ولد فى 2 سبتمبر 1877، حصل على جائزة نوبل فى الكيمياء، فى سنة 1921، لأعماله فى مجال النشاط الإشعاعى واكتشاف النظائر، توفى فى برايتون بإنجلترا، فى 22 سبتمبر 1956. 

 

(2) ألفونسو جارثيا روبليس:

سياسى ميكسيكى، ولد فى 20 مارس عام 1911، درس فى الجامعة الوطنية المستقلة فى المكسيك قبل أن يبدأ فى الخدمة الخارجية فى 1939، خدم كمندوب فى مجلس تشاور المنظمات العامة فى الأمم المتحدة. وكان سفيرًا فى البرازيل عام 1962 وحتى 1964، وحصل على جائزة نوبل للسلام فى 1982، مع السويدية أولفا ميرال، وتوفى فى 2 سبتمبر عام 1991.

 

(3) باربرا مكلنتوك:

عالمة جينيات أمريكية، ولدت فى 1902 والتحقت بجامعة كورنيل ودرست وحصلت على الماجستير والدكتوراة فى علم النبات، ودرست علم الوراثة الخلوية، وأول سيدة تحصل على جائزة نوبل بمفردها فى علم وظائف الأعضاء أو الطب.

 

 وبعد سنوات من الدراسة والبحث، نجحت فى اكتشاف تتابعات من الحمض النووى، يمكنها تغيير موقعها داخل الجين، سُميت هذه التتابعات باسم العناصر المتنقلة أو الجينات القافزة، وفى عام 1983، أصبحت باربرا أول سيدة تحصل على جائزة نوبل بمفردها فى علم وظائف الأعضاء أو الطب، وهو لقب لا تزال تحتفظ إلى يومنا هذا حتى بعد وفاتها فى 2 سبتمبر عام 1992.


(4) فيلهلم أوستفالد:

كيميائى وفيزيائى ألمانى، ولد فى 2 سبتمبر 1853 فى مدينة ريجا، بدأ كمساعد محاضر فى الفيزياء بجامعة تارتو بإستونيا، ثم أصبح سنة 1881 محاضرا فى جامعة ريغا وفى سنة 1887 بجامعة لايبزغ، أصبح بعدها مديرا لمعهد الفيزياء والكيمياء، وضع مع اربنهارد باور بوضع مرحلة استخراج حمض نيتريك من الأمونياك، وحصل على جائزة نوبل فى الكيمياء لسنة 1909.

 


فى مثل هذا اليوم

جائزة نوبل

جائزة نوبل فى الطب

جائزة نوبل فى العلوم

فيلهلم أوستفالد

باربرا مكلنتوك

ألفونسو جارثيا

فردريك سودي

اخبار مصر اليوم

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