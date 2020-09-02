فى مثل هذا اليوم عام 1969.. تركيب أول صراف آلى فى الولايات المتحدة

كتب محمد جمال

فى مثل هذا اليوم من عام 1969م، تم تركيب أول آلة صراف آلى فى الولايات المتحدة، والصراف الآلي هو جهاز يوفر لعملاء البنوك خدمة الحصول على المعاملات المالية في الأماكن العامة دون الحاجة إلى وجود بنك أو موظف للبنك، فكل ما يحتاجه الشخص هو بطاقة الصراف الآلي التي تكون عادةً من البلاستيك وفيها شريط ممغنط، أو رقاقة معدنية، بالإضافة إلى رقم التعريف الشخصي.

كانت البداية فى نيويورك حين قام لوثر جورج سيمجيان عام 1939 باختراعها وتركيبها، ولكن الآلة أزيلت بعد 6 أشهر بسبب عدم تقبل العملاء لفكرتها، فيما بعد لم تطرح فكرة الآلة مرة أخرى إلا بعد أكثر من 25 عاما مما حدث، فقامت شركة «دي لا رو» المختصة في المنتجات المصرفية بطرح أول جهاز صراف آلي إلكتروني، جرى تركيبه في مدينة إنفيلد شمال لندن في 27 يونيو 1967، وتوقع الكثيرون فشل هذا الاختراع إلا أنه الآن يعد من أكثر الاختراعات انتشاراً حيث إن الإحصائيات تؤكد وجود الملايين من الماكينات في العالم.