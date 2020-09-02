فصل الكهرباء ساعتين السبت المقبل عن قرى ومناطق بالمحلة وسمنود للصيانة

صرح المهندس أشرف محمد الحسينى، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات سمنود القديمة يوم السبت المقبل من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة التاسعة صباح نفس اليوم وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأضاف الحسينى، في بيان له، أن الأماكن التي تتأثر بفصل التيار هي قرى أبوصيربنا - ميت بدر حلاوة - كفر الصارم - بهبيت الحجارة - طليمه - عزبة نظيف - عزبه حميدة - عزبة عماشة - مصنع الوبريات - مصنع الدلتا الجديد - منطقة مساكن البدراوي بمسنود - محكمة سمنود - منطقة المحكمة بسمنود.

وأضاف البيان: "ولوحة أبو على بالمحلة الكبرى وتغطي منطقة منشية مبارك بأبو علي - شارع الثورة - شارع الشهداء - شارع مركز شباب أبو علي - شارع مدرسة الصناعي - شارع الوحدة المحلية بأبو علي - شارع المركز - محطة المياه بمبارك - السلندلرات 1،2 (محلة أبو علي بالكامل)". وطالب رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية المواطنين قاطني تلك المناطق والمخابز، والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.