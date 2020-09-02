اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 07:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

غدا.. العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات القضائية

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 12:14 ص
غدا.. العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات القضائية المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشهد المستشار عمر مروان وزير العدل، صباح غدا، الخميس،، حفل تكريم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأعضاء المجالس لكل جهة وهيئة قضائية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويقام الحفل بأحد الفنادق بمدينة نصر حيث سيتم تكريم القضاة المميزين، والذى يأتى فى إطار خطة وزارة العدل لدعم قدرات الكوادر البشرية، وتعزيز الكفاءات الفنية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتحفيزهم فى سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء .


الهيئات القضائية

وزارة العدل تكرم المتميزين

وزارة العدل

تطوير منظومة القضاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرا العدل والاتصالات يفتتحان مكتب التوثيق المميز بمدينة نصر

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 02:01 م

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء فروع للشهر العقارى بالمحافظات

الخميس، 27 أغسطس 2020 11:46 ص

وزير العدل: تعاقدنا مع شركات وعمال للحفاظ على المظهر الحضارى للمحاكم

الأحد، 23 أغسطس 2020 08:22 م

السيسى يتابع جهود تطوير منظومة التقاضى وميكنة خدمات وزارة العدل.. الرئيس يوجه بتكريم شباب القضاة المتميزين .. ويكلف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتجديد الكامل لمجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه

الأحد، 23 أغسطس 2020 05:01 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة