علماء يحذرون من انتشار فيروس كورونا عبر التكييفات فى الحافلات

كتبت نهير عبد النبى

حذر العلماء من انتشار فيروس كورونا عبر وحدات تكييف الهواء في الحافلات ، بعد ربط عشرين حالة بإصابة راكب واحد في الصين، حيث ثبتت إصابة 24 راكبًا على متن الحافلة في مقاطعة تشجيانغ بالفيروس بعد رحلة واحدة استغرقت ساعة ونصف الساعة.

وحسب الديلى ميل البريطانية، يعتقد العلماء أن وحدة تكييف الهواء سمحت بانتقال الفيروس عن طريق نشر القطرات الفيروسية عبر الحافلة، وبعض المكيفات تأخذ الهواء من الخارج وتطرده مرة أخرى ، بينما البعض الآخر ، يسمى الوحدات المنقسمة ، يعيد تدوير الهواء نفسه ، وهو ما كان عليه الحال في هذه الحالة، حذر خبراء بريطانيون الشهر الماضي من أن مثل هذه الوحدات تحتاج إما إلى إيقاف تشغيلها أو استخدامها مع فتح النوافذ لمنع انتشار Covid-19، والمكاتب ودور السينما والمسارح والمرافق الداخلية الأخرى في المملكة المتحدة مطالبة بتزويدها بوحدات تكييف هواء مخدومة حديثًا تضمن دفع الهواء النقي للخارج.

تم إجراء الدراسة الأخيرة ، التي نُشرت في JAMA Internal Medicine ، من قبل علماء في مركز مقاطعة تشجيانغ لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وتتبعوا تفشي المرض إلى راكب واحد على متن حافلة في المقاطعة الشرقية في 19 يناير ، قبل أيام من إغلاق الصين، لم يكن الركاب بعيدين اجتماعيًا ولكن يعتقد أن بعضهم كان يرتدي أقنعة الوجه.

يتم التقليل من أهمية انتقال فيروس Covid-19 بالهواء - مما قد يؤثر على المبادئ التوجيهية بشأن التباعد الاجتماعي وأنظمة التهوية والأماكن المشتركة ، كما يحذر بحث جديد.

وجد الباحثون في جامعة هيريوت وايت وجامعة إدنبرة دليلاً على أن القطرات الصغيرة والكبيرة يمكن أن تسافر مسافات طويلة نسبيًا عبر الهواء - وليس دائمًا في اتجاهات يمكن التنبؤ بها مع تدفق الهواء.

حذرت منظمة الصحة العالمية (WHO) من التقليل من أهمية انتقال الهباء الجوي لـ Covid-19 حيث كشفت دراسة أن انتشار القطيرات من البشر لا يتبع دائمًا تدفق الهواء،يقول الباحثون إن النتائج الجديدة حول هجرة القطيرات قد يكون لها آثار مهمة على فهم انتشار الأمراض المحمولة جواً مثل Covid-19.

يأتي ذلك بعد اعتراف كبير متخصصي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة ، الدكتور أنتوني فوسي ، خلال مقابلة يوم الاثنين مع JAMA ، بأن هناك الكثير من المعلومات غير المعروفة حول كيفية انتشار فيروس كورونا في الهواء وأنه هو نفسه بحاجة إلى `` دراسة '' الأوراق التي تشير إلى أن القطرات الكبيرة يمكنها السفر لمسافة تزيد عن ستة أقدام.

ردد علماء الدراسة في جامعة هيريوت وات وجامعة إدنبرة في اسكتلندا مشاعره بأن هناك حاجة أيضًا إلى فهم أفضل لسلوكيات القطرات المختلفة وانتشارها بناءً على حجم القطيرات، حيث أثبتت الاختبارات إصابة 24 راكبًا بفيروس Covid-19 ، 18 منهم يعانون من مرض متوسط ، كان الستة الآخرون إما يعانون من مرض خفيف أو كانوا بدون أعراض.

لم يكن الركاب الذين جلسوا بالقرب من المريض الأصلي أكثر عرضة للإصابة بالمرض من أولئك الموجودين في الطرف الآخر من الحافلة،يشير هذا إلى أن مكيفات الهواء لعبت دورًا في التقاط الجزيئات الفيروسية وإعادة تدويرها في مكان آخر من خلال فتحات التهوية الموجودة في الحافلة.

قال المؤلفون في الورقة البحثية: تشير التحقيقات إلى أنه في البيئات المغلقة مع إعادة تدوير الهواء ، يكون SARS-CoV-2 أحد مسببات الأمراض شديدة العدوى، إن اكتشافنا لاحتمال انتقال العدوى عن طريق الهواء له أهمية كبيرة في الصحة العامة ، وينبغي أن تأخذ الجهود المستقبلية للوقاية والسيطرة في الاعتبار إمكانية انتشار COVID-19 المحمول جواً.

يأتي تفشي المرض على خلفية تحذيرات الخبراء البريطانيين من أن ما يسمى بوحدات تكييف الهواء المنفصلة تحتاج إما إلى إيقاف تشغيلها أو استخدامها مع فتح النوافذ، وقال الدكتور شون فيتزجيرالد ، الزميل في الأكاديمية الملكية للهندسة ، إن فتح نافذة أثناء تشغيل مكيف الهواء قد يكون أفضل طريقة لتقليل المخاطر.

قال فيتزجيرالد لصحيفة Telegraph: "الاستراتيجية الموصى بها الآن ، إذا كان لديك واحدة من هذه الوحدات المنقسمة ، هي فتح النافذة والتضحية برغبتك في بيئة باردة أو أكثر برودة، إذا كان هناك القليل من الرياح ، فستحرك الهواء حولها. إذا لم تتمكن من فتح نافذة ، فأوقف تشغيل الوحدة.

يحذر معهد تشارترد لمهندسي خدمات البناء على موقعه على الإنترنت: "وحدات تكييف الهواء التي لا تحتوي على" مصدر مخصص لإمداد الهواء الخارجي إلى غرفة . يمكن أن تكون مسؤولة عن إعادة تدوير ونشر الجزيئات الفيروسية المحمولة جواً في مسار المستخدمين المتباعدة اجتماعياً. "