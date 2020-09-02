اليوم السابع
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الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 07:02 م
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عرض تمثال محروق للسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب فى سلوفينيا

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 05:35 م
عرض تمثال محروق للسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب فى سلوفينيا تمثال خشبى محروق للسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب
كوبر (رويترز)

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عُرض اليوم الأربعاء تمثال خشبى محروق للسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب، وصفه المثال بأنه يمثل التوتر فى الولايات المتحدة، فى معرض فنى فى بلدة كوبر الساحلية فى سلوفينيا.

 

وأضرم مجهولون النار فى التمثال أثناء عرضه فى ساحة قرب سيفنيكا مسقط رأس ميلانيا يوم الرابع من يوليو، وهو يوم عيد الاستقلال الأمريكي.

 

وقال الفنان الأمريكى براد داونى المقيم فى ألمانيا لرويترز "هذه القطعة (التمثال المحروق) تمثل إلى حد ما عرضا بصريا للتوتر السياسى فى بلدي...".

 

وكان المثال (40 عاما) قد نحت التمثال بالحجم الطبيعي. وولدت ميلانيا فى سلوفينيا عام 1970 عندما كانت جزءا من يوغوسلافيا الشيوعية، ولم يرد مكتب السيدة الأولى على طلب للتعليق.

مانيلا
تمثال خشبى محروق للسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب

 

 


تمثال محروق

السيدة الأولى الأمريكية

ميلانيا ترامب

سلوفينيا

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