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طائرة مساعدات مصرية جديدة تصل لبنان بـ550 بروتوكولا لعلاج كورونا

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 10:51 ص
طائرة مساعدات مصرية جديدة تصل لبنان بـ550 بروتوكولا لعلاج كورونا مطار الحريري
رسالة بيروت: إيمان حنا

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استقبل مطار بيروت اليوم طائرة مصرية تحمل مساعدات طبية عبارة عن 550 بروتوكولا علاجيا لكورونا يتم تسليمها لوزراة الصحة اللبنانية. وكان فى استقبال الطائرة العميد أحمد الشحات الملحق العسكرى المصرى ونائب السفير المصرى بلبنان تامر حماد، والقنصل وائل السيسى.

وقال الدكتور ياسر علوى، سفير مصر لدى لبنان، إن الجسر الجوى الذى أطلقته مصر لمساعدة لبنان يتضمن 4 مراحل، الأولى كانت عبارة عن المساعدات الطبية، أما المرحلة الثانية فهى مساعدات طبية وغذائية، أهم ما فيها الدقيق، خاصةً أن بيروت تعرضت لخسائر ضخمة على مستوى صوامع تخزين القمح، أما المرحلة الثالثة فتضمنت الطواقم الطبية، والرابعة ستشهد الإسهام فى مواد إعادة الإعمار.


المساعدات المصرية إلى لبنان

بيروت

انفجار مرفأ بيروت

اخبار لبنان

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