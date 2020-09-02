ضبط 506 عبوة دواء بيطري مخالف خلال حملة تفتيشية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قامت مديرية الطب البيطري بحملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز فاقوس لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ومن جهته أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية قامت إدارة الخدمات بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بشن حملة تفتيشية علي عيادات ومعارض بيع الأدوية وسيارات توزيع الأدوية بمركز ومدينة فاقوس لضبط سوق الدواء البيطري و لضبط الأدوية والعيادات المخالفة، أسفرت عن تحرير محضرين مخالفة لمراكز بيع وتداول الأدوية وضبط (506) عبوة لـ ( 20) صنف دواء بيطري مخالف ( منتهي الصلاحية - مجهول المصدر) ، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ علي الأدوية المخالفة علي ذمة القضايا.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالمحافظة ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية .